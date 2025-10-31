Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Merkez Bankası'nın aldığı karar, Papara'nın elektronik para kuruluşu olarak faaliyetlerini durdurmasını öngörüyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Kararda, şirketin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un ilgili maddelerine aykırı davrandığı belirtildi.

Özellikle Kanun’un 15 ve 18'inci maddeleri ile 19'uncu maddesindeki yükümlülüklerin ihlal edildiği ifade edildi.

Karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun önceki düzenleme ve denetim hükümlerine dayanılarak alındı. Buna göre Papara’nın elektronik para faaliyet izni tamamen iptal edilmiş oldu.

YASA DIŞI BAHİS İDDİANAMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Papara Elektronik Para AŞ'nin yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "suçtan zarar gören" sıfatıyla, Papara Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 25 kişi "şüpheli", 21 şirket ise "malen sorumlu" olarak yer aldı.

Yasa dışı bahis sitelerinde büyük oranda Papara Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu nezdinde açılan hesapların kullanıldığı belirtilen iddianamede, açık kaynak araştırmalarında bu sitelerin bahis baronları olarak bilinen Veysel Ş, Derkan B, Anıl U. gibi kişilere ait olduğu yönünde bilgiler olduğu, kuruluşun bu kişilerle hareket eden şahıs ya da şahıslarla işbirliği halinde olduğu, Papara'nın faaliyet alanının ödeme hizmetleri olmasına rağmen banka transfer işlemlerinin oldukça yüksek olmasının dikkat çektiği kaydedildi.

PARA AKLAMA ŞÜPHESİ

İddianamede, Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle gizli bir anlaşma sürecinde olduğu, MASAK tarafından gönderilen raporda da şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın yurt dışına para transferlerinin görüldüğü, yeni kurduğu "PPR Holding AŞ" bünyesinde şirketlerini toplayarak ticari görünüm elde ettiği, Papara Elektronik Para AŞ nezdinde gerçekleşen işlemlerle suç gelirine yasal görünüm kazandırdığı ve bu eylemlerin para aklama şüphesini kuvvetlendirdiği belirtildi.