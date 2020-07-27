Mersin şehitlerinin kimlikleri belli oldu

Freni boşalan askerlerin sevk edildiği otobüsün, şarampole yuvarlanmasıyla şehit olan 4 askerin memleketlerinde acı var…

Manisa-Alaşehir'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün freni boşaldı.

Otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 30'dan fazla asker yaralandı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yaralı askerler hastanede tedaviye alınırken, askerlerden 4’ü şehit oldu. Şehit askerlerin kimlikleri ve memleketleri belli oldu.

TARSUS’A ATEŞ DÜŞTÜ

Kazada şehit olan Er Mustafa Dağlı'nın acı haberi, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Er Mustafa Dağlı'nın şehit olduğu haberini Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Müftü Ali Can, verdi.

Acı haberi alan şehidin kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Raziye ile babası Ali Dağlı'nın ise haberi alır almaz kazanın yaşandığı Mut ilçesine gittiği belirtildi. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine taziye ziyaretine gelmeye başladı.

SAMSUN ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Şehit askerlerden Caner Mayendağı'nın (25) acı haberi ise Samsun'da büyük üzüntü yarattı.

Mayendağı'nın şehit olduğu haberini, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer verdi. Ayrı olan anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evinin önünde ambulans hazır bekletilirken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın, bekar olduğu bildirildi.

BURSALI ŞEHİT GERİDE 2 AYLIK HAMİLE EŞİNİ BIRAKTI

Piyade Er Samet Çaldır’ın (21) acı haberini de Bursa'da yaşayan ailesi aldı. Çaldır ailesine acı haberi, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, Bursa Merkez Komutanı Albay Salih Vatansever ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz verdi. Şehidin merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi C239 Sokak’taki baba evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin eşi Elif Çaldır'ın 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Eşi Elif Çaldır, babası Zülküf Çaldır ve annesi Safiye Çaldır, gelen acı haber ile yasa boğuldu.

ŞEHİT ARSLAN, KIRIKKALE’DE DEFNEDİLECEK

Piyade Er Kerim Arslan'ın (21) acı haberi, aslen Kırıkkaleli olan ve Konya’da yaşayan ailesine verildi. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde oturan aile, acı haberle yıkıldı.

Şehit Arslan'ın babası Osman Arslan'ın ise kaza haberini aldıktan sonra Mersin'e gittiği belirtildi. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları ve komşuları taziyeye gelmeye başladı. Şehit Arslan'ın cenazesinin ailesinin isteği üzerine memleketleri Kırıkkale'de defnedilmesi bekleniyor.