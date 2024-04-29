İstanbul'da çalışma vaadiyle kandırdığı çocuğun telefonunu alıp kaçan şahıs yakalandı 14 yaşındaki küçük çocuğu kontör yükleyeceğini söyleyerek kandırıp telefonunu aldıktan sonra kayıplara karışan şahıs, ailenin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalanırken hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da küçük çocuğun başına gelen olay, ailesini korkuttu.

Küçükçekmece ilçesinde 26 Nisan Cuma günü, saat 09.45 sıralarında şüpheli, babası yoğun bakımda olan 14 yaşındaki K.T.'ye babasına daha önce yardım ettiğini söyledi.

Çocuğun güvenini kazanan şüpheli, ardından da çocuğa iyi bir iş ve ücret vereceğini söyledi. Şüpheli, kendisiyle gelmesi konusunda ikna ettiği çocukla minibüse binerek Bağcılar'a gitti.

Telefonu alıp gözden kayboldu

Şüpheli, burada kontör yükleyeceğini söyleyerek çocuğun telefonunu aldı, ardından da kayıplara karıştı.

Bir esnafa sığınan çocuk, annesi Birgül T.'yi arayarak durumu bildirdi. Ardından esnaf, çocuğu taksiye bindirerek annesinin verdiği adrese gönderdi.

Yakalandı

Çocuğuna tekrar kavuşan aile, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakaladı.

O anlar kamerada

14 yaşındaki K.T., "Para vereceğim diye kandırdı yardım için." dedi. Öte yandan şüphelinin çocuğu kandırıp Bağcılar'a götürdüğü anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Üç gündür polis, karakol dolaşıyorum, şikayetçiyim"

Anne Birgül T., "Gel seni işe götüreceğim, para vereceğim demiş, almış götürmüş arabaya bindirmiş. İndirdikten sonra telefonunu istemiş, telefonuna kontör yükleyeyim demiş, telefonu almış gitmiş. Üç gündür polis, karakol dolaşıyorum, şikayetçiyim. Cezasını çekmesini istiyorum." dedi.

"Telefonu alıp ortadan kayboluyor"

Konuyla ilgili konuşan Önder Özgür ise, "Çocuğa gelip 'Babanı biz daha önce çalıştırmıştık, gel seni ben çalıştırmaya götüreyim' diyor. Çocuk da parayı cazip buluyor, 'Yarım saatliğine 500 lira veririm' diyor ardından da alıp minibüse bindiriyor. Bağcılar’da bir yerde bırakıyor. Bağcılar'a gidince diyor ki, 'Sen telefonunu bana ver, ben senin telefonuna kontör yükleyeyim, sıkıntı çekme'. Çocuk da telefonunu ona veriyor. Ondan sonra iş hanına giriyor ve adam kayboluyor. Kaybolduktan sonra çocuk çaresiz kalınca gidip esnafa sığınıyor. Allah’tan annesinin telefon numarasını biliyormuş, annesine telefon ediyor. Esnaf diyor ki çocuğunuz burada, anne de 'Çocuğu bir taksiye bindirip Hacı Mustafa Güllü Camii'ne gönderin' diyor. Esnaf yardımcı olmuş. Bugün de yapan vatandaşın yakalandığını söyledi polis." şeklinde konuştu.

"Gereken cezayı almasını istiyoruz"

Olayın yaşandığı yerde esnaflık yapan Seyithan Badur, "Bizim çocuklarımız da var burada. Yarın bir gün gelip birine zarar vermeyeceği ne malum. Yakalanmış ama gereken cezayı almasını istiyoruz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)