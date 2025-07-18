Mersin'de görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit düştü

Mersin'in Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olan polis memuru Selçuk Peker (52), görevi sırasında aniden rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Peker, ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldıktan sonra ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 3 çocuk babası olan Peker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Selçuk Peker için Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

TÖREN DÜZENLENDİ

Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

NAAŞI MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Törende duygu dolu anlar yaşanırken şehit Peker'in naaşı, dualarla memleketi Malatya’ya uğurlandı.

Cenazenin, bugün Yeşilyurt ilçesinde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.