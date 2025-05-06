Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden sürdürülüyor...

Güvenlik güçlerinin geçit vermediği uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez adres Mersin.

"2 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI"

Ekiplerce Mersin'de gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonla çok sayıda uyuşturu ele geçirildiğini, sosyal medya platformu X üzerinden duyuran İşiçleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara dair detayları aktardı:

"UYUŞTURUCU İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenledik.



Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'mızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.



Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır!



Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.