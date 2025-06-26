Mersin'de uyuşturucuyu tuvalete atıp kaçmaya çalıştı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında “silahlı terör örgütü üyeliği”, “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “göçmen kaçakçılığı” ve “silahlı tehdit” gibi suçlardan kaydı bulunan, ayrıca 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.A. adlı şahsı yakalamak için operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCUYU TUVALETE ATTI

Şahsın Akdeniz ilçesindeki bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, adrese baskın yaptı.

Operasyon sırasında İ.A., elindeki çok miktarda esrar maddesini evin çatı katından tuvalet giderine ve havalandırma boşluğuna atarak kaçmaya çalıştı.

DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE ANBEAN TAKİP EDİLDİ

Ancak polis ekiplerinin havadan yaptığı drone takibi sayesinde İ.A.’nın kaçışı uzun sürmedi.

Kısa sürede yakalanan şüpheliyle birlikte, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen D.A. ve B.B. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İ.A. ve D.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, B.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.