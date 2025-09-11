Mesut Yar operasyonu "Hiçbir detay bilmiyorum" diyerek duyurdu

Sabah saatlerinde medyayı sarsan operasyon...

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'ye, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, o sırada yayında olan Mesut Yar ise kısa süreli bir şaşkınlık geçirdi.

Akabinde gelen sorular üzerine açıklama yapan Yar, şöyle dedi:

"ŞEREFİMLE TEMİN EDERİM Kİ BİLGİM YOK"

Soruları yanıtsız bırakmak gibi bir lüksüm olamaz, olmamalı. 41 yıllık meslek yaşamımda bana sorulan hiçbir soruyu yorum yapmayacağım diye geçmedim.



Bana sorulan sabahtan beri sorulan net bir soru var. Alt yazıda yayınlamaya başladık.



TMSF, buranın da sahibi olan Can Holding'e bağlı şirketlere el koydu. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Sizi şerefimle temin ederim ki bunun dışında herhangi bir şey bilmiyorum. Bildiğim bir şey olursa da paylaşacağım.

"BEN YAYINDAYKEN SORULARLA KARŞI KARŞIYA KALDIM"