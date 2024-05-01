Meteoroloji 28 il için uyarı verdi: Kuvvetli yağışlar etkisini sürdürecek Yağışlı hava tüm yurtta etkisini sürdürmeye devam ederken sağanak yağış Ankara başta olmak üzere birçok ili olumsuz etkiledi.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) bugün için 28 ile sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası birçok ilde sağanak yağış etkili oldu ve olmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın Ankara'da yağışlar yer yer kuvvetlenecek

Ankara'da sıcaklıkların 15 ve 23 derece arasında olması, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlı havaya gelecek hafta başına kadar devam

MGM'nin 7 günlük tahminine göre yağışlı hava, gelecek hafta başına kadar devam edecek.

Yağışların kuvvetli olmasının beklendiği iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış olacak illerle ilgili uyarısı şöyle:

Yağışların, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Çorum, Amasya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, bu akşam saatlerinde, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Toz aşımının beklendiği iller

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün toz aşımı yaşayacak illerle ilgili uyarısı şöyle:

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

(1 Mayıs için hava tahmini)

28 il için özel uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Konya çevreleri ile Eskişehir'in doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde gök gürültülü, aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde bu gece saatlerinden, Şanlıurfa ve Adıyaman çevrelerinde ise yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.

Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, Karabük ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Edirne 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kırklareli 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kocaeli 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege:

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

(Yağış miktarı tahmini)

Afyonkarahisar 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Denizli 17°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu.

Uşak 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Akdeniz:

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklenmektedir.

Adana 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

(2 Mayıs için hava tahmini)

Burdur 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Mersin 23°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde (Eskişehir dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Ankara 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Konya 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yozgaz 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Düzce 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sinop 15°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

Zonguldak 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gümüşhane 12°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Samsun 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

Tokat 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Trabzon 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

Erzurum 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kars 6°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Malatya 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Van 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güneydoğu Anadolu:

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

Diyarbakır 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Gaziantep 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Siirt 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Şanlıurfa 19°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.