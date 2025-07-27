Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar bunaltmaya devam edecek

Türkiye, tüm bölgeleriyle sıcağa teslim oldu.

Mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyreden aşırı sıcaklıklar, orman yangınlarının da tetikleyicisi ve yayılması için önemli bir etken oluyor.

Uzmanlar, sıcak havalara karşı özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

İç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları 40 derecenin, bazı illerde ise 45 derecenin üzerine çıkacağı bildiriliyor.

SICAK HAVA DALGASI YENİ HAFTADA DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 27 Temmuz-2 Ağustos 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yeni haftada da sürecek.

İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE SICAKLIK ARTACAK

Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

BAZI İLLERDE SICAKLIK 45 DERECEYİ BULACAK

Rapora göre pazartesi gününden itibaren İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman’da 45 dereceye kadar ulaşacak sıcaklıklar dikkat çekiyor.

Marmara ve Ege’de ise sıcaklıklar 35 ila 40 derece arasında değişiyor

Hafta boyunca Türkiye'nin büyük kısmında hava açık ve güneşli olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLER

Ağrı ve Van çevresinde yerel gök gürültülü sağanaklar beklenirken, Karadeniz’in doğusunda çarşamba ve perşembe günü yağış görülebilir.

Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve yer yer İç Anadolu’da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri Doğu Karadeniz’de yerel yağışlar etkili olabilir.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

Özellikle Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunda yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve genel olarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği öngörülüyor.

RÜZGARIN YÖNÜ

Rüzgarın ise ağırlıklı olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

27 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 41°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE, 40°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 33°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 36°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR, 38°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 44°C Az bulutlu ve açık

İZMİR, 39°C Az bulutlu ve açık

MANİSA, 44°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 38°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 34°C Az bulutlu ve açık

HATAY, 34°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 40°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 38°C Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 38°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 39°C Az bulutlu ve açık

KONYA, 37°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 40°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 40°C Az bulutlu ve açık

SİNOP, 35°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 31°C Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 38°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN, 32°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 31°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 28°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 33°C Parçalı ve az bulutlu

KARS, 31°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA, 42°C Parçalı ve az bulutlu

VAN, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 44°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 42°C Az bulutlu ve açık

MARDİN, 42°C Az bulutlu ve açık

SİİRT, 43°C Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan , akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, yarın öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.