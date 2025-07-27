Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar bunaltmaya devam edecek

Türkiye, tüm bölgeleriyle sıcağa teslim oldu.
Mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyreden aşırı sıcaklıklar, orman yangınlarının da tetikleyicisi ve yayılması için önemli bir etken oluyor.
Uzmanlar, sıcak havalara karşı özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.
İç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıkları 40 derecenin, bazı illerde ise 45 derecenin üzerine çıkacağı bildiriliyor.
SICAK HAVA DALGASI YENİ HAFTADA DA DEVAM EDECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 27 Temmuz-2 Ağustos 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yeni haftada da sürecek.
İÇ ANADOLU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE SICAKLIK ARTACAK
Özellikle iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
BAZI İLLERDE SICAKLIK 45 DERECEYİ BULACAK
Rapora göre pazartesi gününden itibaren İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman’da 45 dereceye kadar ulaşacak sıcaklıklar dikkat çekiyor.
Marmara ve Ege’de ise sıcaklıklar 35 ila 40 derece arasında değişiyor
Hafta boyunca Türkiye'nin büyük kısmında hava açık ve güneşli olacak.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLER
Ağrı ve Van çevresinde yerel gök gürültülü sağanaklar beklenirken, Karadeniz’in doğusunda çarşamba ve perşembe günü yağış görülebilir.
Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve yer yer İç Anadolu’da kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle çarşamba ve perşembe günleri Doğu Karadeniz’de yerel yağışlar etkili olabilir.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?
Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava etkili olacak.
Özellikle Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunda yerel olarak gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve genel olarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdüreceği öngörülüyor.
RÜZGARIN YÖNÜ
Rüzgarın ise ağırlıklı olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
27 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 41°C Az bulutlu ve açık
EDİRNE, 40°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 33°C Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 36°C Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR, 38°C Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 44°C Az bulutlu ve açık
İZMİR, 39°C Az bulutlu ve açık
MANİSA, 44°C Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 38°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 34°C Az bulutlu ve açık
HATAY, 34°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 40°C Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 38°C Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 38°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 39°C Az bulutlu ve açık
KONYA, 37°C Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 40°C Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 40°C Az bulutlu ve açık
SİNOP, 35°C Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 31°C Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 38°C Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN, 32°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 31°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 28°C Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 33°C Parçalı ve az bulutlu
KARS, 31°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA, 42°C Parçalı ve az bulutlu
VAN, 31°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 44°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 42°C Az bulutlu ve açık
MARDİN, 42°C Az bulutlu ve açık
SİİRT, 43°C Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan , akşam saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Kuzey ve kuzeydoğudan, yarın öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.