Meteoroloji'den 9 kente uyarı: Sağanak ve fırtına etkili olacak

Yurt genelinde sıcaklıklarda düşüş sürüyor...

Sonbahar kendisini iyiden iyiye hissettirirken, Meteoroloji'den ise uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, son tahminlere göre cuma günü, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış beklendiği paylaşıldı.

METEOROLOJİ'DEN SON TAHMİNLER

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batısı ile Kıyı Ege’de İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli’nin güney ve batı kesimlerinde görülmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GECE YARISI BAŞLAYACAK

Meteoroloji'ye göre sağanak yağışlar, 3 Ekim 2025 günü gece yarısı saat 01.00’de başlayacak ve aynı gün 21.00’e kadar etkisini gösterecek.

Vatandaşlara ani hava değişimlerine karşı dikkatli ve hazırlıklı olmaları çağrısı da yapan Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (02.10.2025) saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUNMASI ÇAĞRISI

Kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Ayrıca, Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' kodlu yağış uyarısı yapıldı.

'Sarı' kodlu uyarının yapıldığı iller şöyle;

Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla, Tekirdağ

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Yayınlanan haftalık (3 - 9 Ekim 2025) hava tahmininde, hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

3 EKİM CUMA

4 EKİM CUMARTESİ

5 EKİM PAZAR

6 EKİM PAZARTESİ

7 EKİM SALI