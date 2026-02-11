Meteoroloji'den Batı ve Doğu Akdeniz için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Batı Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Rakımı 1400 metre üzerindeki kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Akdeniz'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanakların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Rakımı 1300 metre üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar ile kar görülen yerlerde tipi riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR

Kuzey Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de Antalya Körfezi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde eseceği, gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinden sonra güneybatıdan fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinden sonra kuzeyinde, akşam saatlerinde ise güneyinde etkisini kaybetmesinin bekleniyor.