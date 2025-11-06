Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: İstanbul ve Ankara dahil 30 ilde etkili olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı...

Yurdun batı kesiminde sağanak yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yurt genelinde havanın genellikle parçalı çok bulutlu geçeceğini bildirdi.

Meteoroloji verilerine göre; Marmara'nın batısı, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İSTANBUL VE ANKARA DAHİL 30 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, İstanbul ve Ankara dahil bugün 30 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların cuma günü de devam etmesi beklendiği belirtilerek, hafta sonu sıcaklıkların yeniden yükseleceği açıklandı.

Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında pus ve sis beklendiği öğrenildi.

SAĞANAK YAĞIŞIN GÖRÜLECEĞİ İLLER

MGM'nin tahminlerine göre sağanak yağışın görüleceği iller ise şöyle; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Ankara, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Konya, Muğla, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya çevreleri.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ RAPORU

6 KASIM PERŞEMBE

7 KASIM CUMA

8 KASIM CUMARTESİ

9 KASIM PAZAR

10 KASIM PAZARTESİ