Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı kodlu yağış uyarısı

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Yurt genelinde etkili olan sıcak havalar, yerini sağanak yağışa bırakıyor...

Etkinliklerin yapılması beklenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi..

Meteoroloji'den yapılan uyarılarda, İstanbullu vatandaşlara "fırtına" ve "gök gürültülü sağanak yağış" konusunda dikkatli olmaları gerektiği söylenirken, 28 il için sarı kodlu uyarı verildi.

28 İLE "SARI KODLU" UYARI

Uyarının verildiği iller ise şöyle:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bingöl, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kütahya, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Siirt, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Karabük, Osmaniye.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yapılan açıklamada, vatandaşların, çatı uçması, toz taşınımı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Öte yandan, Ankara Valiliği de, yarın (1 Mayıs) il genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışın beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

Kuvvetli yağışın saat 11.00 ile 20.00 arasında etkili olmasının beklenirken, Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Ankara çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Elazığ, ve Bingöl çevreleri ile Malatya'nın doğusunda güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve özellikle yağış anında kısa süreli fırtına öngörülüyor.

Vatandaşların, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KAYSERİ, SİVAS VE TOKAT İÇİN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Kayseri'nin güney ve doğusu ile öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Tokat'ta yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

EGE BÖLGESİ'NDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Muğla, Aydın ve Denizli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Aralıklarla devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlarda sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.