Meteoroloji'den 'yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayınladı.

Yayınlanan yeni hava raporunda, 7 il için "sarı kodlu" uyarı geçildi.

Meteoroloji tahminlere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR KUZEY EGE KIYILARINDA KUVVETLİ

Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK MI

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ile Tekirdağ illeri için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.