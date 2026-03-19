MGK Genel Sekreterliğinde kritik yapılanma: 3 yeni başkanlık kuruldu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat ve görevlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Kararname ile “milli güvenlik” ve “milli güvenlik siyaseti” kavramları, devletin anayasal düzeni, milli varlığı, uluslararası çıkarları ve vatandaşların güven-refah içinde yaşaması çerçevesinde yeniden tanımlandı.

MGK BÜNYESİNDE ÜÇ YENİ BAŞKANLIK

Yeni düzenlemeyle MGK bünyesinde üç başkanlık kuruldu:

İç Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı: Terör, organize suç, radikalleşme, siber güvenlik, yapay zeka, uzay, iklim değişikliği, göç, sağlık ve enerji alanlarında stratejik analizler üretecek.

Dış Güvenlik Araştırma ve Değerlendirmeleri Dairesi Başkanlığı: Küresel ve bölgesel gelişmeleri takip edecek, uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapacak ve Türkiye’nin dış güvenlik çıkarlarına yönelik analizler hazırlayacak.

Savunma Planlaması Koordinasyon Dairesi Başkanlığı: Seferberlik ve savaş hali hazırlıklarını bakanlıklar, kurumlar ve valiliklerle koordineli şekilde yürütecek.

METİNLERDE "BİLDİRİ" YERİNE "AÇIKLAMA"

Kararnamede ayrıca, MGK tarafından hazırlanan metinlerde artık “bildiri” yerine “açıklama” ifadesinin kullanılacağı hükme bağlandı.

Subay ve astsubayların MGK Genel Sekreterliğinde görev yapabilmesi süreci ise Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek.