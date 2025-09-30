MGK toplantısı sona erdi: Alınan kararlar açıklandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı yeni görevleriyle ilk kez kurulda yer aldı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, hem ulusal güvenlik stratejileri hem de bölgesel ve küresel gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

MGK sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 8 maddelik bildiri şöyle:

"TERÖR DUVARI TAMAMEN YIKILACAK" VURGUSU

Millî Güvenlik Kurulu, 30 Eylül 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.



Toplantıda;



1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.



2. “Terörsüz Türkiye” istikametinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki faaliyetlerin de katkısıyla gelinen aşama değerlendirilmiş; milletimizin istikbalinin önündeki terör duvarının tamamen yıkılarak huzur, refah ve güven ikliminin daim kılınmasına yönelik güçlü irade teyit edilmiştir. Müteakiben “terörsüz bölge” hedefiyle pekiştirilecek süreç dâhilinde, komşu coğrafyamızda da terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulanmıştır.



3. Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği ile Irak’ın güvenliği, istikrarı ve refahına tehdit teşkil eden aktörler ve meseleler değerlendirilmiş; komşularımızı bölgesel çatışmaların içine çekme gayretlerine karşı verilen mücadeleye olan desteğimizin artarak sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.

KIBRIS MESELESİ

4. İsrail Yönetimi’nin Gazze’de insani felakete ve açlıktan ölümlere yol açan gayrimeşru politikalarına dikkat çekilmiş; soykırımın durdurulmasının ve sorumluların hesap vermesinin tüm insanlığın müşterek mesuliyeti hâline geldiği belirtilerek, uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve Birleşmiş Milletler bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunulmuş; Türkiye’nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edilmiştir.



5. Millî davamız olan Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüm modeline yönelik desteğimiz vurgulanarak, ülkemizin Ada’daki barış ortamını menfi etkileyebilecek her türlü adıma karşı kararlı duruşunu muhafaza edeceği kaydedilmiştir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BOSNA HERSEK'TEKİ SON GELİŞMELER