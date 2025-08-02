MGM duyurdu: İstanbul ve Ankara dahil 25 ile sağanak yağış geliyor

Kavurucu sıcaklarla boğuşan Türkiye, bir nebze olsun serinleyecek...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre beklenen yağmur, 25 ilde etkisini gösterecek.

25 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay kıyıları, Sinop, Bolu, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAZI BÖLGELERDE SICAKLIK DÜŞECEK

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde biraz azalacağı diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Üç büyükşehirde bugün beklenen hava durumu şöyle:

İstanbul: 30 derece, parçalı yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Ankara: 33 derece, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir: 35 derece, az bulutlu ve açık, zaman zaman parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

2 Ağustos Cumartesi:

3 Ağustos Pazar:

4 Ağustos Pazartesi:

5 Ağustos Salı:

6 Ağustos Çarşamba: