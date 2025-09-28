MGM kuraklık haritalarını paylaştı: Türkiye’nin büyük bölümü çölleşme riski altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan haritaya göre Türkiye'yi zor günler bekliyor.

Yayımlanan kuraklık haritaları, Marmara’dan Güneydoğu’ya kadar geniş bir alanda tehlikenin devam ettiğini gözler önüne serdi.

OLAĞANÜSTÜ KURAKLIK YAŞANDIĞI BELİRTİLDİ

Haziran-Ağustos 2025 dönemine ait kuraklık haritasına göre, Türkiye’nin büyük bölümünde olağanüstü kuraklık yaşandı.

İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da siyah alanlarla gösterilen bölgeler, su kaynakları açısından kritik seviyeye geriledi.

Batı Anadolu’da İzmir, Manisa ve Balıkesir çevresi de benzer şekilde çok şiddetli kuraklık altında kaldı.

Uzmanlar, tarımsal üretimde ciddi kayıplar ve içme suyu sıkıntıları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

SON 55 YILIN EN SICAK AĞUSTOS AYI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Standartlaştırılmış Yağış İndeksi (SPI) verilerine göre, ağustosta Türkiye'nin büyük bölümünde şiddetli kuraklık etkileri görüldü.

Bu yıl ağustos, son 55 yılın en sıcak 4. ağustos ayı olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Türkiye genelinde ağustosta ortalama yağış ise 7,9 milimetre olarak kaydedildi.

Ağustos yağışları, 14,8 milimetre olan 1991-2020 normalinin yüzde 47, geçen yılın yüzde 43 altında gerçekleşti.

EDİRNE'NİN GÖLETİ KUPKURU OLDU

Kuraklık, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar köyündeki gölette de hissedildi.

Gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu.