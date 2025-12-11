MHP, Terörsüz Türkiye raporunu komisyona sundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye'de sona adım adım yaklaşıldı...

Bir yılı aşkın süredir devam eden süreçte kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyaretiyle birlikte 'dinleme safhasını' geride bıraktı.

Bundan sonraki süreçte partilerin raporları komisyona sunulacak ve ortak bir rapor üzerinde uzlaşı aranacak.

MHP RAPORUNU SUNDU

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

Milliyetçi Hareket Partisi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin raporunu tamamladı.

120 sayfadan oluşan rapor, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

"HUKUKEN YAPILACAK ŞEYLER ÖRGÜTÜN DAĞITILMASINA BAĞLI"

MHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporla ilgili olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "Hukuken yapılacak şeyler örgütün tamamen dağıtılmasına bağlı." dedi.

Yıldız, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yapıldığını da söyledi.

Yıldız, "120 sayfalık raporumuzu teslim ettik. DEM de teslim etmiş. Bugün muhtemelen AK Parti de teslim eder. CHP pazartesiye kadar süre istemiş. Tekrar gözden geçirelim demiş. Önümüzdeki hafta tamamlanır ve yayınlanır." ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dinlemeleri tamamlamış, rapor aşamasına geçmişti.

CHP ve DEM Parti, hazırladıkları raporları Meclis'e sunmuştu.

AK Parti'nin de raporunu hafta sonu TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Raporların tamamlanmasının ardından bir değerlendirme toplantısı yapılacağı belirtiliyor.