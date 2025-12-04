MHP'den üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti için kanun teklifi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milliyetçi Hareket Partisi, yükseköğretim öğrencilerine akıllı telefon, bilgisayar ve tablet alımında ÖTV ve KDV muafiyeti için kanun teklifi verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde özellikle salgın döneminde uygulanan uzaktan ve hibrit eğitim modelinin salgın sonrasında da giderek kalıcı bir unsur haline gelmesinin yükseköğretim öğrencilerinin kendi eğitim süreçlerinde temel düzeyde teknolojik donanıma sahip olmasını kaçınılmaz kıldığına işaret edildi.

"TEKNOLOJİK CİHAZ FİYATLARI CİDDİ ÖLÇÜDE ARTTI"

Teknolojik cihaz fiyatlarının döviz kuru ve küresel ekonomik daralmanın etkisiyle ciddi ölçüde artmasının öğrenciler ve aileleri üzerinde ağır bir mali yük oluşturduğu belirtilerek buna bağlı olarak pek çok öğrencinin ders materyaline ulaşmakta, ödev ve projelerini hazırlamakta ve güncel akademik kaynaklara erişmekte zorluk çektiği, bu durumun eğitimde fırsat eşitliği ilkesini doğrudan etkilediği ve sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin eğitim amaçlı ihtiyaçlarını gidermelerinde aksaklıklara yol açtığı belirtildi.

"DEVLETİN GENÇLERE VE EĞİTİME VERDİĞİ DEĞERİN SOMUT YANSIMASI"

Eğitim hakkının etkin biçimde kullanılabilmesinin ancak çağın gereklerine uygun bir altyapıyla mümkün olduğuna dikkatin çekildiği gerekçede bu istisnanın devletin gençlere ve eğitime verdiği değerin somut yansıması olduğu, uzun vadede ülkenin beşeri sermayesinin güçlenmesine, nitelikli iş gücü kapasitesinin artmasına ve dijital dönüşüm stratejilerinin hızlanmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Bu kapsamda söz konusu düzenleme ile eğitimde fırsat eşitliği ve gençlerin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilmesine katkı sağlanacağı belirtildi.

FİYAT BANDINA BAKILMAKSIZIN BİR DEFAYA MAHSUS

Teklifle Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu'na hüküm eklenmesi öngörülüyor.

26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim (ön lisans, lisans, lisansüstü) öğrencilerinin satın aldıkları akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerin fiyat bandına bakılmaksızın sıfır cihaz olmak kaydıyla bir defaya mahsus ve 2 yıl satılmamak koşuluyla ÖTV ve KDV'den müstesna tutulması amaçlanıyor.