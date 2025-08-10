Milletin teveccühüyle devletin zirvesinde 11 yıl

Bundan tam 11 sene önce Türk siyasi tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı, doğrudan halkın oylarıyla seçildi.

Bu isim, Milletin teveccühü ile 12'nci Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değildi...

10 Ağustos 2014'te yaklaşık 41 milyon seçmen, devletin zirvesindeki ismi belirlemek için sandık başına gitti.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİLDİ

3 adaylı seçimin ilk turunda ipi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göğüsledi. Türkiye, cumhurbaşkanlığı görevini 11 yıllık başbakanlığında nice sessiz devrime imza atan Erdoğan'a emanet etti.

Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle Erdoğan'ın görev ve sorumlulukları daha da arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her alanda güçlü; daha itibarlı, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye için attı adımlarını. Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde de terör örgütleriyle tavizsiz mücadele edildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BAŞLADI

Tarihi sorumluluk üstlenilerek Cumhur İttifakı olarak 'Terörsüz Türkiye' süreci başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceden olduğu gibi savunma sanayiine özel önem verdi.

Yerlilik oranı yüzde 80'lere çıktı. Dünyada ses getiren yerli ve milli projelerle ülke savunması güçlenirken, Türkiye bu alanda da ihracatçı ülke konumuna geldi.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi Erdoğan'ın liderliğinde milletin sağlam iradesiyle bertaraf edildi.

TÜRKİYE BİRÇOK İLKE SAHNE OLDU

Yerli elektrikli otomobil Togg'un yollara çıkışı, İlk Türk astronotun uzay görevi, Yerli ve milli uydu TÜRKSAT 6 A'nın uzaya fırlatılışı.

Bu ve benzeri birçok ilke yine bu dönemde tanık oldu Türkiye...

Ayasofya Camii aslına döndürüldü, 86 yıl sonra cemaatine kavuştu.

Geride kalan 11 yıla dev yatırımlar damgasını vurdu.

Şehir hastaneleri ile sağlık, modern havaalanları, köprüler, tüneller ve otoyollarla ulaşım, konforlu hale getirildi.

Mavi Vatan'daki haklara sonuna kadar sahip çıkılarak enerjide bağımsızlık ateşi yakıldı. Türkiye, 710 milyar metreküplük doğalgaz ile tarihinin en büyük keşfini Karadeniz'de yaptı. Gabar'da petrol rezervi bulundu. Nükleer güç için Mersin'de santral kuruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde hem sahada hem masada önemli kazanımlar elde edildi.

Küresel bir güce dönüşen Türkiye, bölgesel ve uluslararası krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna geldi.