Milli İstihbarat Teşkilatı 99 yaşında: İbrahim Kalın’dan Terörsüz Türkiye mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı, 99 yaşında.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, teşkilatın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anadolu Ajansı'nda bir yazı kaleme aldı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Kalın, Milli İstihbarat Teşkilatı 99 Yaşında-Türkiye Yüzyılında Daha Güvenli ve Daha Güçlü Türkiye başlıklı yazısında önemli mesajlar verdi.

Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda çok boyutlu ve dengeli dış politika stratejisi izlediğini belirten Kalın, "Türkiye, her geçen gün gelişen istihbarat kabiliyetleriyle bu yeni döneme yalnızca bölgesel bir aktör olarak değil; aynı zamanda uzak coğrafyalardaki krizlere müdahale edebilen, çözüm üreten, adalet ve dayanışmayı esas alan küresel bir paydaş olarak giriyor." dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÖZGÜN VE YENİLİKÇİ BİR DÖNÜŞÜM PROJESİDİR"

Kalın yazısında Terörsüz Türkiye sürecine de değindi.

Terörsüz Türkiye sürecinin, Türkiye'nin iç cephesini güçlendirip, kendi jeopolitik eksenini tesis etmesi noktasında önemli bir eşik olduğunun altını çizen Kalın, "Bu hedef; PKK'nın feshinden silah bırakmasına, siyasi reformlardan toplumsal barışın tesisine kadar kapsamlı, çok boyutlu ve çok aşamalı, özgün ve yenilikçi bir dönüşüm projesidir." dedi.

Siyasi partiler ve toplumun büyük kesiminin Terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini vurgulayan Kalın, "Siyasi partilerimizin ve toplumun büyük kesiminin desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde ifadesini bulan milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi perspektifi, sürece kritik ve tarihi katkılar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN EN BÜYÜK KAZANIMIDIR"

Kalın şöyle devam etti: