Milli Muharip Uçak KAAN’a güç verecek yerli motorun tasarımı ortaya çıktı

İHA

Türkiye, savunma sanayiinde son yıllarda attığı yerli ve milli adımlarla dünyada söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor.

Hava gücünü bağımsız şekilde inşa etme hedefi doğrultusunda yürütülen projeler, ülkenin teknolojik kabiliyetlerini de yeni bir seviyeye taşıyor.

KAAN, GELECEĞİN MUHAREBE ORTAMINA HAZIRLANIYOR

Bu projelerin en kritiklerinden biri olan Milli Muharip Uçak KAAN, sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de dengelerini değiştirecek stratejik bir unsur olarak öne çıkıyor.

Beşinci nesil savaş uçağı sınıfındaki KAAN, radar görünmezliği, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş elektronik sistemleriyle geleceğin muharebe ortamına hazırlanıyor.

YERLİ MOTORUN TASARIMI ORTAYA ÇIKTI

Ancak bu ileri teknoloji platformun ihtiyaç duyduğu en önemli bileşenlerden biri de yüksek performanslı bir motordu.

Bu ihtiyaç doğrultusunda Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Millî Muharip Uçak'ın (KAAN) ihtiyaç duyduğu 35 bin lbf itki üretecek milli turbofan motoru TF35000’in tasarımı ortaya çıktı.

SİTESİNDE YAYINLANDI

Türkiye’nin havacılık motorlarındaki en büyük atılımlarından birisi olarak nitelendirilen TF35000’in üzerine çalışmalar, TEI ve TRMotor tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede yerli motor TF35000’in tasarımı TEI’nin resmi web sitesine eklendi.

2023 YILINDA ENVANTERDE

Öte yandan, Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmesinin ardından, 2030’lu yılların başında envantere girmesi planlanıyor.