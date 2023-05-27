Milli Savunma Bakanı Akar: Sözü dinlenen bir Türkiye var Konferansta konuşan Bakan Akar, "Artık eski Türkiye yok" dedi. Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikaları olan Türkiye bazılarını rahatsız ediyor" diye konuştu.

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dış politikada Türkiye'nin konumunu değerlendirdi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin uluslararası arenada bir özne halini aldığını söyledi.

Türkiye'nin etki ve ilgi alanının genişlediğini, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade eden Akar, "Artık eski Türkiye yok. Herkesin bunu görmesi, anlaması ve buna göre kendini uyarlaması lazım." diye konuştu.

"Türkiye artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir Türkiye"

Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Akar, ülkenin bekası ve refahına yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Bu yöndeki çalışmaları engellemek için gayret gösterenler olduğunu aktaran Akar, şunları söyledi:

Çünkü bu şekliyle Türkiye onların istedikleri gibi değil. Türkiye artık söz dinleyen değil, sözü dinlenen bir Türkiye. Onlar sözü dinlenen değil, söz dinleyen Türkiye istiyor, söz dinleyeceklerine söz verenleri destekliyorlar.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kişilikli ve kimlikli politikaları olan Türkiye bazılarını rahatsız ediyor. Türkiye geliştikçe, büyüdükçe onlar rahatsız oluyorlar. İnşallah çalışmalarımız devam edecek, onların korktukları başına gelecek ve biz hedefimize ulaşacağız.

"Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde"

Türkiye’nin önüne çıkarılan engellerin arasında terörün de yer aldığını ifade eden Akar, şu ifadeleri kullandı:

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde Mehmetçik'in nefesi teröristlerin ensesinde. Mehmetçik tek tek oradaki sığınakları barınakları iğneyle kuyu kazar gibi arıyor, inlerini teröristlerin başlarına yıkmaya devam ediyor.

"Terör örgütüne katılım sıfır, kaçışlar azami"

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, şöyle dedi:

Terör örgütüne katılım sıfır, kaçışlar azami. Belalarını buldular, bulacaklar. Tek çareleri var, adalete teslim olmak. Aksi halde bulundukları yere gömülecekler.

"Suriyeliler evlerine, topraklarına dönecekler"

Suriyeli sığınmacıların topraklarına dönmesi konusuna da değinen Akar, bölgedeki şartlar normalleştikçe Suriyelilerin evlerine döndüğünü söyledi.

Bazılarının bu konuyu istismar etmeye çalıştığına dikkati çeken Akar, "Bu bir süreç meselesi. Usulüne uygun şekilde, insani değerlere uygun şekilde Suriyeliler evlerine, topraklarına dönecekler." diye konuştu.

Akar, 6 Şubat depreminin ardından 80 bin civarında Suriyelinin topraklarına döndüğünü belirtti.

Moskova’da Suriye konusunda üçlü ve dörtlü formatta savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıları hatırlatan Akar, bölgenin sulhu, sükunu ve hayatın normale dönmesi için yaptıkları çalışmaları bu toplantılarda aktardıklarını anlattı.

"5 yılda 3 milyondan fazla kişi engellendi"

Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğunu, TSK’nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin uluslararası hukuka uygun olduğunu dile getiren Akar, 40 yıldır milletin başına musallat olan terör belasından halkı kurtarmaktaki kararlılıklarını dile getirdi.

Hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun önlemleriyle korunduğunu belirten Akar, şöyle devam etti:

Bazıları başka ülkelerin hudutlarında olan görüntüleri bizim hudutlarımızda olmuş gibi göstererek yorumlarla, açıklamalarla kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Bunları da her seferinde yalanlıyoruz.

Hudut güvenliğinin günlük politik tartışmaların dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Akar, 5 senede hudutlardan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 milyon 300 bin kişinin Mehmetçik tarafından engellendiğini söyledi.

Erdoğan'ın tek rakibi rehavet

Büyük Türkiye’nin, 85 milyon asil milletin, tek yürek, tek yumruk olduğunu ifade eden Akar, milletin arasına fitne sokmaya çalışanlara müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Akar, yarınki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın tek rakibinin rehavet, "nasıl olsa kazanırız" anlayışı olduğunu söyleyerek, vatandaşlardan sonuna kadar tek oyun dahi peşinde koşmalarını, sandığa gitmelerini istedi.