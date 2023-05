Hulusi Akar: Süleyman Şah Türbesi’nin taşınması gerekiyordu taşıdık

İHA

Türkiye 1 gün sonra yeniden sandık başına gidecek.

28. Dönem Milletvekileri belirlenirken bir diğer yandan da seçim çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında saha çalışmalarının yanı sıra televizyon ve sosyal medyada da açıklama yapan adaylar vatandaşları bilgilendiriyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri televizyonları ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, Süleyman Şah Türbesi’nin daha önce de taşındığını ve yine Suriye topraklarına taşındığını söyledi.

Bakan Akar konuya illşkin açıklama yapan Akar şu şekilde konuştu:

Orası çok tehlikeliydi ve oradaki askerlerimizin hayatını riske atmak istemedik. Karakolda nöbet tutan 40 civarındaki askerimizin yemesi içmesi, oradaki değişimler ve dönüşümler çok sıkıntılı olmaya başladı.



Orada bölgeye tamamen DEAŞ hakim olmuştu. Biz Fırat Kalkanı Harekatı’nı yapana kadar bölgede DEAŞ’ın çok ciddi bir hakimiyeti vardı. Bunlar tehdit yapmaya başladı ve taktik durumu, matematiği yapıldığı zaman karakolun oradan taşınması lazımdı.



Bunu yaparken oradaki kutsal emanetler de dahil hiçbir şeyi zayi etmedik. Oradaki her şey alındı ve ilk operasyon değildi bu. 1939’da Süleyman Şah bulunduğu yerden taşındı. 1975’de bir kez daha taşındı.



Şu anda bizim taşıdığımız yer yine Suriye toprakları. Eskiden 10 dönüm bir yerdeyken şimdi 120 dönüm bir yerde ve bütün vatandaşlarımız bu sınırda olduğu için eskiden gitmek gelmek zordu şimdi çok kolay. Şu anda türbenin bulunduğu yere Gaziantep'ten karayolu ile ulaşmak mümkün.



Bütün vatandaşlarımızı biz oraya ziyarete davet ediyoruz. Biz bunları yaptığımızda orada bir algı oluşturuldu. Biz orada belki bir şekilde karşı koyabilirdik ama bu çok ciddi riskler oluştururdu oradaki Mehmetçiğin hayatı bakımından.



Biz bu riski almadık ve bu maceraya da girmedik. Zaten çıkarken de Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile biz görüşmesek de Suriye ile yine onların konsoloslukları vasıtasıyla gerekli hukuk metni içerisinde her hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla dedik ve bölgede hakkımız devam ediyor.



Yani şartlar oluştuğunda biz istediğimiz yere taşıyabiliriz. O yüzden bunu abartmanın hiçbir manası yok. Orada can var. Ani bir harekat olursa, baskı olursa oradaki Mehmetçiğin hayatının garantisi ne olacak? Dolayısıyla taktik bakımından en uygunu buydu ve onu yaptık.



10 dönümlük yere karşılık 120 dönümlük bir alanda Süleyman Şah'ın bütün heybetiyle, bütün kutsal değerleriyle türbesini oraya getirmiş bulunuyoruz. Dediğimiz gibi de vatandaşlarımızın ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyarız. Burada da gerçekten imkan doğmuş oldu.