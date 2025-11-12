Milli SİHA'lar Afrika'da güvenlik ve istikrara katkı sağlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Baykar, Mali'nin başkenti Bamako'da bu yıl ilk kez yalnızca Türk firmalarının stantlı katılımıyla düzenlenen Bamako Expo Fuarı'nda (BAMEX'25) boy gösterdi.

Şirket fuarda Bayraktar TB2, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3 ve Bayraktar KIZILELMA'nın ölçekli maketlerini sergileyip, fuarı ziyaret eden uluslararası heyetlere ürün ve kabiliyetlerini tanıttı.

AFRİKA ÜLKELERİ SIRAYA GİRDİ

Baykar, Afrika'da özellikle Bayraktar TB2 platformuyla tanınıyor.

Bayraktar TB2, istihbarat, gözetleme ve hassas vuruş kabiliyetleriyle nedeniyle Afrika ülkeleri tarafından tercih ediliyor.

ÖNEMLİ CAYDIRICILIK SAĞLIYOR

Afrika, Baykar'ın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Baykar ürünleri, ülkelerin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı kullanılıyor ve önemli bir caydırıcılık sağlıyor.

PEK ÇOK ÜLKE TERCİH ETTİ

Afrika kıtasında başta fuara ev sahipliği yapan Mali olmak üzere Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruanda, Kenya gibi ülkeler, Baykar tarafından üretilen milli SİHA'ları tercih etti.

Milli SİHA'larla birlikte Türk savunma sanayii bünyesinde üretilen bir dizi faydalı yük de ihraç ediliyor.

GELİRLERİN YÜZDE 83'Ü İHRACATTAN

Baykar, 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti.

Baykar, zaman içerisinde tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı, savunma ve havacılık sanayisinde de ihracat lideri haline geldi.

Dünyanın en büyük silahlı SİHA ihracatçısı olan, Türkiye'yi bu alanda liderliğe taşıyan Baykar'ın son dönemde imzaladığı sözleşmelerin yüzde 90'ından fazlası, ihracata yönelik gerçekleştirildi.

Baykar, bugüne kadar 37 ülkeyle ihracat anlaşmaları imzaladı.