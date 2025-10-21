Minguzzi davasında beraat kararına savcılık itiraz etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

SANIKLARDAN 2'SİNE 24 YIL HAPİS, 2'SİNE DE BERAAT KARARI

Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında 24’er yıl hapis cezası verildi.

Sanıklara yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan M.A.D. ve A.Ö. ise beraat etti. Duruşma, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapıldı.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kararın açıklanmasının ardından Mattia’nın annesi Yasemin Minguzzi ve teyzesi Aylin Akıncılar fenalaştı. Mahkeme çıkışında kötüleşen anne, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

4 SANIK YARGILANIYORDU

24 Ocak 2025’te Kadıköy’de yaşanan olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından yakalanan 4 sanık, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan yargılanmıştı.