Minguzzi davasında beraat kararına savcılık itiraz etti

- İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi davasında 2 sanığa verilen beraat kararına savcılık itiraz etti.
- Davada B.B. ve U.B. 24 yıl hapis cezasına çarptırılırken, M.A.D. ve A.Ö. için beraat kararı verildi.
- Olaydan etkilenen Mattia’nın annesi ve teyzesi duruşma sonrası fenalaştı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.
SANIKLARDAN 2'SİNE 24 YIL HAPİS, 2'SİNE DE BERAAT KARARI
Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında 24’er yıl hapis cezası verildi.
Sanıklara yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan M.A.D. ve A.Ö. ise beraat etti. Duruşma, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden yapıldı.
ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kararın açıklanmasının ardından Mattia’nın annesi Yasemin Minguzzi ve teyzesi Aylin Akıncılar fenalaştı. Mahkeme çıkışında kötüleşen anne, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.
4 SANIK YARGILANIYORDU
24 Ocak 2025’te Kadıköy’de yaşanan olayda, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından yakalanan 4 sanık, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan yargılanmıştı.