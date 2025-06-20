Minguzzi davası 17 Temmuz'a ertelendi

Türkiye'nin gözü bu davada...

İstanbul Kadıköy'deki tarihi bitpazarında alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklanan ve U.B. tarafından da tekmelenen Mattia Ahmet Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Minguzzi cinayetine ilişkin soruşturmada bir son dakika gelişmesi yaşandı.

SANIKLAR ÜÇÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

15 yaşındaki Minguzzi'nin ölümüyle ilgili 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada sanıklar, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Duruşma Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"SOKAKLARDA KATİL İSTEMİYORUZ" SLOGANLARI ATILDI

Duruşmada baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu, anneanne Binnur Semiz ve 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hazır bulundu.

Duruşmaya AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

Aileye destek için gelen vatandaşlar, 'Sokaklarda katil istemiyoruz' sloganları attı.

REDDİ HEYET TALEBİNDE BULUNULDU

Avukat Rezan Epözdemir, reddi heyet talebinde bulunurken, duruşmaya 15 dakika ara verildi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Yaşanan son dakika gelişmesinde, ara karar açıklandı.

Duruşmaya verilen 15 dakikalık arada talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Mahkeme Başkanı'nın davadan çekilmesine karar verilerek duruşma 17 Temmuz'a ertelendi.