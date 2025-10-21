Minguzzi Davası Kararı 2025! Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı mı, ne ceza verildi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Minguzzi’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili dört çocuk sanığın yargılandığı davada karar günü.

Anne Yasemin Minguzzi ve milyonların desteği ile oluşturulan kamuoyu, Minguzzi davası için adalet bekliyor.

Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında iki sanık için “çocuğa karşı kasten öldürme”, diğer iki sanık için ise “yardım” suçlamasıyla en üst sınırdan ceza talep etmişti.

Sanıkların ifadeleri, olayın detayları ve mahkeme sürecinde yaşanan gelişmeler, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bugün görülen duruşmadan çıkacak karar merakla beklenirken, arama motorları üzerinden de "Ahmet Minguzzi davası karar çıktı mı", "Minguzzi davasında ne karar verildi", "Minguzzi davası cezaları" gibi başlıklar araştırılıyor.

İşte, davaya ilişkin son detaylar...

SON DAKİKA AHMET MİNGUZZİ DAVASINDA KARAR

Mattia Ahmet Minguzzi'nin davasında bugün 6. duruşma yapıldı.

Duruşmanın ardından mahkemenin 13.30'da kararını açıklaması bekleniyor.

İddianamede, Minguzi'yi bıçaklayarak öldüren 2 sanık hakkında 24'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Davadan çıkacak kararın, emsal teşkil etmesi öngürülüyor.