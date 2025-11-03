Minguzzi davasında beraat eden şahıslar hakkında gerekçeli karar açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tüm Türkiye'nin ciğerini yakan Ahmet Minguzzi davasında, geçtiğimiz günlerde karar çıktı.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasında da iki sanık ceza alırken, iki sanık ise tahliye edildi.

TAHLİYE GEREKÇESİ

Mahkemenin, iki sanığa verdiği beraat kararını, 'olay yerine yakın oldukları ancak öldürme fiiline doğrudan veya dolaylı olarak katıldıklarını gösteren herhangi bir delil bulunmadığı' gerekçesiyle aldığı öne sürüldü.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

GEREKÇELİ KARAR DUYURULDU

Mahkeme, Mattia Ahmet Minguzzi davasında beraat eden şahıslar hakkında gerekçeli kararı duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: