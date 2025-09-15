Minik Galatasaray taraftarının gözyaşları gündem oldu: Cimbom ezik değil

Futbol sınırsız bir dünya...

Çocukluktan gençliğe, iş hayatından yaşlılığa kadar süren dönemde futbol, çoğu insanın hayatının ana noktalarından birisini oluşturuyor.

ÇOCUKLUK AŞKI

Futbol sadece bir oyun değil, çocukların ve gençlerin o an için kendilerini en mutlu hissettikleri "beraber" olabilme duygusu yaşayabilme araçlarından biri olarak tanımlayabiliriz.

İşte sosyal medyada gündem olan bir video tam da bu tanımı ortaya koyuyor.

GÜNDEM OLAN VİDEO

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, futbol tutkusunun yaş tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

'CİMBOM EZİK' SÖZÜNE AĞLADI

Arkadaşının "Cimbom ezik" demesi üzerine gözyaşlarına boğulan küçük bir çocuğun, takımını sonuna kadar savunduğu anlar, izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

Videoda, ağlamaktan gözleri kızarmış olan küçük çocuğa bir vatandaş "Kim ne dedi?" diye sordu.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Minik taraftar, hıçkırıklar içinde o anları kayıt alan kişiye "Cimbom ezik dedi." yanıtını verdi.

Minik çocuk kendisine neden ağladığı sorulduğunda ise hem "Cimbom ezik dedi diye" ağladığını söyledi, hem de arkadaşının "Beşiktaş daha iyi" dediğini ağlayarak karşısındaki kişiye söyledi.

Videonun en can alıcı anı ise arka plandaki bir arkadaşının tekrar "Galatasaray ezik" diye bağırmasıyla yaşandı.

ARKADAŞININ PEŞİNDEN KOŞTU

Bu sözler üzerine gözyaşlarını bir kenara bırakan minik çocuk, tüm gücüyle "Değiiiiiiil!" diye bağırarak arkadaşlarının yanına doğru koşmaya başladı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.