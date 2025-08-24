Mısır'dan İsrail'e insani drama son verme çağrısı

İsrail, Gazze'de soykırım işlemeye devam ediyor.

Gazze'de masumları hedef alan İsrail'e, Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan çağrı yapıldı.

Bakanlıktan, Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze’de kıtlığı teyit eden raporuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"SON VER"

Açıklamada, Mısır’ın artan kıtlık raporları karşısında “derin endişe” duyduğu belirtilerek, uluslararası topluma “Gazze’deki insani felaketin yanı sıra işlenen suç ve açık ihlallere son verme” çağrısı yapıldı.

Uluslararası toplumun İsrail’in kısıtlamalarına karşı kararlı adımlar atarak “kıtlığın sona erdirilmesine imkân sağlayacak insani yardımların girişini güvence altına alması” gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, insan haklarının evrenselliğini yansıtmayan ve sürekli siyasallaştırılan “çifte standartlı politikaların” sonuçlarından uluslararası toplumun sorumlu olduğu belirtilerek, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken uluslararası toplumun etkili bir müdahalede bulunmayarak “savunmasız halkı korumakta başarısız olduğu” ifade edildi.

"İNSAN ELİYLE YARATILMIŞ FELAKET"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “Gazze’deki kıtlığın insan eliyle yaratılmış bir felaket ve insanlığın bir başarısızlığı olduğunu” vurgulayan sözlerinin takdir edildiği açıklamada, İsrail’in işgalci güç olarak uluslararası hukuk gereği halka gıda ve tıbbi malzeme sağlamakla yükümlü olduğuna dikkat çekildi.

GAZZE AÇLIKTAN ÖLÜYOR

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmıştı.

IPC'nin raporunda, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.