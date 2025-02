MİT, 2024 yılı faaliyet raporunu yayınladı: İbrahim Kalın'dan Suriye mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) geçmişi, 1913'te oluşturulan aynı zamanda ilk modern Türk istihbarat teşkilatı olan Teşkilat-ı Mahsusa'ya kadar uzanıyor.

Bugünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temeli ise 6 Ocak 1926'da atıldı.

MİT'İN 2024 YILI PERFORMANSI

MİT'in 2024 yılı faaliyet raporu yayınlandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz bütün Türk Milleti'nin hizmetkarıyız." sözüyle başlayan faaliyet raporunun sunuş yazısını ise MİT Başkanı İbrahim Kalın kaleme aldı.

İSTİHBARAT DİPLOMASİSİNE VURGU YAPTI

Kalın, sunuş yazısında şu ifadelere yer verdi:

Milli İstihbarat Teşkilatı, 'Vatan İçin Her An Her Yerde' şiarıyla ivme kazandırdığı faaliyetleriyle, sadece ülkemizde değil, sınırlarımız dışında da en kritik noktalarda, oyun kurucu rolünü bir kez daha başarılı şekilde tesis ederken ülkemizin stratejik çıkarlarının istihbarat ve diplomasi eş güdümünde güvence altına alınmasına da tüm imkanlarıyla hizmet etmiştir. Bu kapsamda ülkemizin yanı sıra farklı coğrafyalarda karşı karşıya kalınan tehditler, sahadaki operasyonel faaliyetler ve derinleştirilen çok taraflı istihbarat diplomasisi çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir.