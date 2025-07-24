MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü

Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaretleri sürüyor.
AK Parti, MHP, DEM Parti ve İYİ Parti'nin ardından Kalın, bugün de CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret etti.
Özel, Kalın'ı kapıda karşıladı. Baş başa yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Yaklaşık 30 dakika süren görüşmenin ardından Özel ve Kalın, sunumun yapılacağı odaya geçti.
GÖRÜŞME 1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ
Buradaki görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan Yardımcıları Namık Tan, Gökçe Gökçen, Murat Bakan ile Grup Başkanvekili Murat Emir yer aldı.
Terörsüz Türkiye çalışmalarına ilişkin süreçle ilgili bilgi veren Kalın'ın görüşmesi yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra sona erdi.
EN UZUN GÖRÜŞME OLDU
Öte yandan, Kalın'ın CHP ziyareti TBMM’de yaptığı siyasi parti turlarında en uzun görüşmesi olmasıyla dikkat çekti.