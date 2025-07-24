MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i "terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren görüşme, Kalın'ın yaptığı siyasi parti turlarında en uzun görüşmesi oldu.