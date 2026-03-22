MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Heyetini kabul etti

Türkiye, İran, Gazze ve Lübnan olmak üzere bölgede huzur ve istikrarı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.

MİT BAŞKANI, HAMAS HEYETİNİ KABUL ETTİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi.

Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasına vurgu yapılan görüşmede, İsrail’in birinci aşamayla ilgili yerine getirmediği yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerektiği beklentisi de dile getirildi.

Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirildi.

Kaynaklar Türkiye'nin Gazze’de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail’in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılmış ve hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Ayrıca Hamas Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

BİR ÖNCEKİ GÖRÜŞME OCAK AYINDA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Kalın, Ocak ayından heyeti yine İstanbul'da ağırlamıştı.

Görüşmenin ardından alınan bilgilerde temasların devam edeceği öğrenilmişti.