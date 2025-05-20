MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'ye gitti

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'dan önemli görüşme...

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Kalın, dün Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Selame ile Suriye'de görüştü.

"TÜRKİYE HER ZAMAN SURİYE'NİN YANINDA OLACAK"

Türkiye ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi istikrarının öneminin altı çizilerek Türkiye'nin, her zaman Suriye'nin yanında olacağı teyit edildi.

GÖRÜŞMEDEKİ DİĞER DETAYLAR

Görüşmede, diğer gruplar gibi terör örgütü PKK/YPG'nin de silah bırakarak yeni Suriye'ye entegre olması, sınır güvenliği ve gümrük kapıları ile DEAŞ üyelerinin bulunduğu cezaevleri ve kampların yönetime devri konuları ele alındı ve Türkiye'nin, Şam yönetimine ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermeye hazır olduğu belirtildi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI DA MASADAYDI

Bölgesel gelişmeler kapsamında İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve hava ihlalleri ile Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması konularının ele alındığı görüşmede, DEAŞ ile mücadele ve Suriyeli mültecilerin gönüllü ve güvenli şekilde ülkelerine geri dönüşü meseleleri de görüşüldü.