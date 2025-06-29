MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik Gazze görüşmesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik görüşme..

Hamas heyetiyle görüşen Kalın'ın yaptığı görüşmesinde Gazze’de yaşanan insani trajedi ilk sırada yer aldı.

Gazze'deki insani dramın ve yıkımın sona erdirilerek yardım geçişlerinin derhal sağlanması için Türkiye'nin uluslararası toplumla ile birlikte yürüttüğü çabalara değinildi.

Bu kritik dönemde Filistinli guruplar arasında uzlaşı sağlaması hususu ele alındı.

GAZZE'DE KALICI ATEŞKES

Öte yandan Gazze'de kalıcı ateşkese ulaşılması için atılacak adımlar kapsamlı olarak görüşülerek, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğu da vurgulandı..



