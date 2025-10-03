MİT’ten 3 yılda MOSSAD operasyonları: Türkiye’de casusluk ağı çözüldü

Bugün gerçekleştirilen operasyonda MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet işbirliğiyle MOSSAD’a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek yakalandı.

Gerçek adının Muhammet Fatih Keleş olduğu belirlenen Çiçek’in, borçları nedeniyle ismini değiştirdiği ve 2020’den itibaren dedektiflik yaptığı öğrenildi. MOSSAD ajanı Faysal Rasheed ile temasa geçen Çiçek, Başakşehir’de yaşayan bir Filistinli aktivisti takip etmesi için 4 bin dolar değerinde kripto para aldı.

Ancak Çiçek, isminin MOSSAD’a çalışan diğer dedektiflerle anıldığını bilmesine rağmen görevi kabul etti. Keşif çalışmalarında istenilen bilgileri toplayamayan Çiçek’in, MOSSAD tarafından irtibatı kesildiği öğrenildi.

2022'DE DÜĞMEYE BASILDI

2022’den itibaren İsrail istihbaratı MOSSAD’ın Türkiye’deki faaliyetlerine yönelik operasyonlarını yoğunlaştıran Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), birçok kişiyle bağlantılı casusluk ağı tespit etti. MOSSAD’ın Türkiye’deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla izlediği belirlendi.

Aralık 2022’de düzenlenen operasyonda MOSSAD’a çalışan özel dedektif ve taktik elemanlara yönelik 68 kişi hakkında işlem yapıldı. Aynı yıl İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında 9 şüphelinin MOSSAD’a bilgi sattığı ortaya çıktı.

MADDİ MENFAAT KARŞILIĞINDA BİLGİ AKTARIMI

HTS kayıtları ve MASAK incelemelerinde, hedef kişilere dair adres, uçuş bilgileri gibi verilerin MOSSAD’a aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 9 şüpheliden 7’si gözaltına alındı.

2024'TE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Ocak 2024’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, MİT ve Emniyet’in çalışmalarıyla yeni bir operasyon başlattı. MOSSAD’ın Türkiye’deki Filistinli ve muhalif İsrailli aktivistlere yönelik takip, darp ve kaçırma planları yaptığı belirlendi.

İstanbul ve 7 ilde 57 adrese yapılan baskında 34 şüpheli yakalandı.

SABAH PROGRAMLARINA ÇIKAN İSİM YAKALANDI

Mart 2024’te düzenlenen başka bir operasyonda, Mossad’a bilgi sattığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri televizyon programlarına katılan eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk çıktı.

Ayberk’in, Mossad’dan aldığı talimatlarla Orta Doğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi topladığı, gizli haberleşme uygulamaları ve kripto para ödemeleri kullandığı belirlendi. Hedef kişilerin araçlarına takip cihazı yerleştirerek anlık konum aktardığı da ortaya çıktı.

MOSSAD'IN PARA AĞI ÇÖKERTİLDİ

Eylül 2024’te Mossad’ın Türkiye’deki para trafiğini yönettiği tespit edilen Liridon Rexhepi, MİT ve Emniyet işbirliğiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

Rexhepi’nin, Mossad adına dron çekimleri yaptığı, Filistinli siyasiler aleyhine psikolojik harekât yürüttüğü ve Suriye sahasına bilgi toplayan elemanlara para aktardığı belirlendi. Paraların Kosova üzerinden Western Union ve kripto para yöntemiyle transfer edildiği tespit edildi.

MOSSAD'A BİLGİ SATAN AVUKAT DA GÖZALTINDA

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında, İsrail gizli servisi Mossad’a casusluk yapan dedektiflere bilgi sattığı belirlenen avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul’da gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dip, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

SERKAN ÇİÇEK VE BİRÇOK DEDEKTİFLE İRTİBATLI

Dip’in, kısa süre önce MİT tarafından deşifre edilen Mossad casusu Serkan Çiçek’in faaliyetlerine destek verdiği belirlendi. Çiçek’in yürüttüğü işlerde ondan yardım aldığı ortaya çıktı.

Avukat Tuğrulhan Dip’in sadece Serkan Çiçek’le değil, Mossad’a çalışan farklı dedektiflerle de iş birliği yaptığı saptandı. Bu isimlerden birinin, İsrail için casusluk yaptığı gerekçesiyle 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Musa Kuş olduğu öğrenildi.

İLLEGAL SORGU SİSTEMİ

Dip’in, kamuya ait kişisel verilere yasa dışı yollarla ulaşmak için bir panel yani illegal sorgu sistemi oluşturduğu, bu sistem üzerinden elde ettiği bilgileri maddi menfaat karşılığında dedektiflere sattığı tespit edildi.

Soruşturmada, Dip’in sağladığı bilgilerin dedektifler aracılığıyla Mossad’a aktarıldığı ve casusluk faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.