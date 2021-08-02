Motorinin litre fiyatına 5 kuruş zam geldi

Motorinin litre fiyatına yapılan 5 kuruşluk zam, bu gece itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

Akaryakıt sektörü yetkilileri, motorine zam yapıldığına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 5 kuruş zam yapıldığı aktarıldı.

Duyuruyu, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

İSTANBUL'DA 7,25'TEN 7,30 LİRAYA YÜKSELDİ

Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 7,25 liradan 7,30 liraya, Ankara'da 7,33 liradan 7,38 liraya, İzmir'de ise 7,35 liradan 7,40 liraya yükselecek.

FİYATLAR FARK GÖSTERİYOR

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.