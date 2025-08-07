MSB: 12 şehit verilmesi olayına ilişkin tahkikat süreci tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda gazetecilerin soruları yanıtlanırken, gündeme dair de önemli açıklamalarda bulunuldu.

MSB'den yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tahkikat sürecinin tamamlandığı da açıklandı.

12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olmaları sonucu başlatılan tahkikat sürecine ilişkin şöyle denildi:

"MAĞARAYA USULÜNE UYGUN GİRİLDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765’inci mağara olduğu, mağara operasyonlarının icrasına uygun olarak oluşturulan ekibin (METİ/PMKİ timi dâhil) birlikte mağara arama tarama eğitimi aldığı, arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada icra edilen keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı, müteakiben mağaraya usulüne uygun olarak girildiği ve arama-tarama faaliyetine başlandığı anlaşılmıştır.

"OLAYDA BİR İHMAL, KASIT VE ZAFİYET YOK"

Kurtarma faaliyetinin; birlik personeli, KBRN Timi, UMKE, AFAD ve TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) unsurları ile birlikte usulüne uygun şekilde icra edildiği, önceden mağaranın girişinde ve önünde hazır bulundurulan oksijen tüpleri ve maskelerinin personelin tahliye ve tedavisinde kullanıldığı, olaydan etkilenen personele, olay yerinde bulunan 5 doktor ve sağlık ekibi ile derhal müdahale edildiği ve hastaneye sevklerinin sağlandığı tespit edilmiştir.



Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir.



Sonuç olarak yaşanan bu olay; istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır.

"TAHKİKAT RAPORU CUMHURİYET SAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ"

Ender karşılaşılan bu olay sonrası, benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.



Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE SDG ARASINDA YAŞANAN ÇATIŞMALAR

Bakanlık kaynakları, Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında yaşanan çatışmalara ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

SDG terör örgütünün 10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediği sahada görülmektedir. Suriye’nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak terör örgütü SDG’nin de son dönemde sesinin gür çıktığı dikkatler kaçmamaktadır.



Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG’nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir.



Bizim duruşumuzda ise bir değişiklik yoktur. Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadelesini desteklemeye, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz.

DOĞU AKDENİZ'DE YAYINLANAN NAVTEX

Bakanlık kaynakları, Doğu Akdeniz’de yapılacak bir kablo döşeme çalışması için yayınlanan Navtex’in Türk kıta sahanlığını da kapsamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

Doğu Akdeniz’de 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye bildirdiğimiz kıta sahanlığındaki haklarımıza yönelik kararlılığımız masada ve sahada daima gösterilmektedir. Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek kablo/boru döşeme yahut bilimsel araştırma yürütmek gibi faaliyetlerin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir.



Bu kural dolayısıyla kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeden daima gerekli takipler ve izlemeler yürütmekte, ülkemizi yok sayan hiçbir faaliyet ve projeye (Great Sea Interconnector Projesi gibi) geçit vermemekteyiz.



Bu hal tarzımız kapsamında 05 Ağustos 2025 tarihinde Cebelitarık bayraklı FUGRO GAUSS gemisinin jeofizik araştırmaları için yayımlanan NAVWARN duyurusunun, kıta sahanlığımızı ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığımız tarafından gerekli uyarılar yapılmış, Bakanlığımız da karşı Navtex’ini yayımladı.



Ayrıca gerekli tedbirlerin alınması için bölgede hava ve deniz unsurlarımız görevlendirilmiştir. Bahse konu geminin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Kıta sahanlığımızı ihlal etmeye kalkmaları durumunda gereği sahada yapılacaktır.

2 MEHMETÇİĞİN ŞEHİT OLMASI

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda 2 Mehmetçiğimizin şehit olduğu olayla ilgili Adli Tıp Kurumu raporundan gelecek rapor beklenmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, millî birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

5 PKK'LI DAHA TESLİM OLDU

Son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist daha teslim oldu.

Sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında ise, son bir hafta içerisinde, 7’si terör örgütü mensubu olmak üzere 239 şahıs yakalandı, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 496 oldu. Son bir haftada engellenen 869 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 45 bin 159’a ulaştı.

Suriye Harekat Alanlarında devam eden “tünel imha” faaliyetleri kapsamında, son bir haftada Menbic bölgesinde imha edilen 11 kilometre uzunluğundaki tünel ile birlikte, imha edilen tünel uzunluğu Tel Rıfat ve Menbic dâhil 528 kilometre oldu.

GAZZE'DE YAŞANANLAR

Aktürk, İsrail yönetiminin Batı Şeria’yı ilhak etmeye yönelik kabul edilemez hukuksuz adımlar attığını söyledi: