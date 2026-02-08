Abone ol: Google News

MSB duyurdu: Hayırseverlerin ördüğü 200 bere, Mehmetçik’e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayırseverler tarafından örülen 200 berenin Mehmetçik'e teslim edildiği duyuruldu.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 08.02.2026 16:52
MSB duyurdu: Hayırseverlerin ördüğü 200 bere, Mehmetçik’e ulaştı
  • Milli Savunma Bakanlığı, hayırseverler tarafından örülen 200 berenin Mehmetçik'e teslim edildiğini açıkladı.
  • Urla/İzmir'de yaşayan Gülşen Pısıl ve arkadaşları tarafından örülen bereler, Ege Ordusu Komutanlığı tarafından teslim alındı.
  • Bereler, 7'nci Komando Tugayı ve Dağ ve Komando Tugayı'na iletilerek Mehmetçiklere teslim edildi.

Gururlandıran görüntü...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hayırseverler tarafından örülen 200 berenin Mehmetçik'e teslim edildiğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Urla/İzmir'de ikamet eden Gülşen Pısıl Hanım ve arkadaşlarının gönülden örmüş olduğu 200 adet bere, Ege Ordusu Komutanlığınca teslim alınarak 7'nci Komando Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’na gönderilerek Mehmetçiklerimize teslim edildi." denildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Paylaşımda, berelerin teslim edilişi ve askerlerin teşekkürüne ilişkin görüntülerine de yer verildi.

Gündem Haberleri