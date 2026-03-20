MSB: İncirlik'te sirenlerin çaldığı doğru değil

Son dakika gelişmesi...

Adana’da stratejik öneme sahip İncirlik Hava Üssü çevresinde siren seslerinin duyulduğuna yönelik iddialar gündeme geldi.

Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar panik yaratırken yetkililerden, beklenen açıklama geldi.

İDDİALAR YALANLANDI

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOKTUR"

Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada İncirlik’te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.

Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum yoktur. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.