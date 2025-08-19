MSB işçi alımı 2025: MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki birçok eksik kadroya alım yapmaya hazırlanıyor.
Birçok meslek grubunda toplamda 3 bin 97 sürekli işçi alımı yapılacak olan işçi alımında başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi çevrilmiş durumda.
14 Ağustos Perşembe günü noter huzurunda gerçekleşen kura çekiminin ardından başvuru yapan binlerce kişi sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.
Kura sonuçlarının ardından sınava girmeye hak kazananlar kura sonuç listesiyle netlik kazanacak. Peki, MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSB 3097 İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Milli Savunma Bakanlığı 3097 işçi alımı başvuruları 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
Sınava davet edilecek adayların belirlenmesi için kura çekimi 14 Ağustos Perşembe günü saat 10:00’da noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kura sonucunda belirlenen sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecek. Henüz Milli Savunma Bakanlığı listeyi resmi olarak paylaşmadı.