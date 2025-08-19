MSB işçi alımı 2025: MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3 bin 97 sürekli işçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından kura sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, MSB kura sonuçları açıklandı mı? 2025 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?