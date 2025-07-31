MSB: SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bakanlık kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'deki son gelişmeler olmak üzere birçok konuya da değinene bakanlık kaynakları, SDG ile Suriye hükümeti arasındaki uzlaşı hakkında konuştu.

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

SAHADA GELİŞMELERİ TAKİPTEYİZ"

10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasında varılan uzlaşıya göre, yıl sonuna kadar terör örgütünün Suriye ordusuna entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Terör örgütü SDG’nin, Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmeleri sahada yakından takip etmekteyiz.



Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek; bu doğrultuda, Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadele kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürecektir.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack’ı kabulüne ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Joseph Barrack, 28 Temmuz 2025 tarihinde Sayın Bakanımıza bir nezaket ziyareti gerçekleştirmiştir. Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunulmuş, savunma sanayii iş birliğinin derinleştirilmesi imkânları ele alınmıştır.

"TAHKİKAT BÜYÜK BİR HASSASİYETLE DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İskenderun’daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda iki Mehmetçik'in şehit olmasıyla ilgili sorular üzerine “Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için Adli Tıp'tan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli Tıp'tan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

12 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili sorular üzerine de “Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, millî birlik ve beraberlik ile ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kararlılık ve azimle sürdürdüğü vurgulayarak terörle mücadele konusundaki gelişmeleri aktardı.

Son bir haftada Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist daha teslim oldu.

Hafta boyunca sınır emniyeti faaliyetleri kapsamında, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5’i terör örgütü mensubu olmak üzere 298 şahıs yakalandı, 660 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 257, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 44 bin 290’a ulaştı.

TÜNELLER İMHA EDİLDİ

Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi. Suriye Harekât Alanlarında gerçekleştirilen “tünel imha” faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar 212 kilometre Tel Rıfat’ta, 305 kilometre Menbic bölgesinde olmak üzere toplam 517 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi.

İSRAİL, HER TÜRLÜ BARIŞ GİRİŞİMİNE ZARAR VERİYOR"

Aktürk, Uluslararası hukuku ihlal etmeyi ilke edinen İsrail'in, her türlü barış girişimine, bölgesel güvenliğe ve istikrara zarar verdiğini söyledi.