Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman erbaş ve sözleşmeli er alımları için başvuru süreci 15 Eylül Pazartesi itibariyle başladı.

Başvuruları olumlu sonuçlanan adayların ise sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulacağı belirtilirken sınav takvimi araştırılmaya başlandı.

Uzman erbaş ve sözleşmeli er olmak için başvuru yapan adayların gündeminde sınav takvimi yer alıyor. Peki, MSB uzman erbaş ve er alımı mülakatları ne zaman? MSB sınav tarihleri…

MSB UZMAN ERBAŞ VE ER ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

Uzman erbaş adayları için tarihler, başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilecek.

Sözleşmeli er adaylarının sınavları ise MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/Ankara) ve ilerleyen günlerde açıklanacak diğer sınav merkezlerinde yapılacak.