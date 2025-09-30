MSB'den Sumud Filosu yardım açıklaması: Yakından takip ediliyor

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor.

Filo, artık Gazze'ye yaklaşmak üzere.

Bu yolculukta ise Türkiye, gerekli yardımı sağlamaya hazır...

Küresel Sumud Filosu'ndaki 'Johnny M' adlı teknenin su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunması üzerine yolcular, Türkiye'nin koordinasyonuyla sabah saatlerinde tahliye edilmişti.

Bugün ise yaşanan yeni gelişmede Milli Savunma Bakanlığı, konuya dair bir açıklama yaptı.

MSB'DEN SUMUD FİLOSU'NA YARDIM AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir.

Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır." denildi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor.

Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor.

Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.