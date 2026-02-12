MSB'den "Steadfast Dart-2026" paylaşımı: Güçlüyüz, cesuruz, hazırız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen Steadfast Dart-2026 Tatbikatı, 8 müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikatta, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetleri test ediliyor.

Tatbikat süresince müttefik ülke personeliyle ortak eğitimler icra edilerek NATO kapsamındaki birlikte çalışabilirlik yeteneklerinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

TÜRKİYE 2 BİN PERSONELLE SAHADA

Türkiye, tatbikata 66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurlarıyla katılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 2 bin personelin görev aldığı organizasyonda, 66’ncı Mekanize Piyade Tugayı’ndan teşkil edilen Muharebe Grubu yaklaşık 3 hafta boyunca Türkiye’yi temsil edecek.

Türk birliği; Motorlu Piyade Taburu, Topçu Bataryası, İstihkâm Savaş Bölüğü, Bakım Birliği ve Sahra Hizmet Bölüğü unsurlarından oluşuyor. Tatbikatta envanterde bulunan yerli ve milli imkanlarla üretilen silah, teçhizat ve mühimmat kullanılıyor.