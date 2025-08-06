MSÜ sonuçları açıklandı

Birçok adayın heyecanla beklediği haber geldi...

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Sınav Sonuçları yayımlanmıştır." denildi.

MSÜ HARP OKULU KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

MSÜ Harp Okulu başvuru sonuçları akabinde adayların kesin kayıt işlemlerinin 25 Ağustos-12 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı kaydedildi.

Son kayıt işlemleri,12 Eylül 2025 saat 17.00'ye kadar sürecek.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Astsubay Meslek Yüksek Okulu için aday çağrı işlemlerinin 11-26 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı ve son çağrı tarihinin 26 Eylül 2025 saat 18.00'e kadar süreceği bildirildi.

Aday kesin kayıt işlemlerinin ise 11-30 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi.

Son kayıt tarihinin 30 Eylül 2025 saat 17.00'ye kadar devam edeceği aktarıldı.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU SONUÇ BİLGİLERİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

HARP OKULU SONUÇ BİLGİLERİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ