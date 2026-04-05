Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek.

Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Salih Mazlum, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Mücadele, BeIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

LİGDEKİ DURUMLARI

Ligde oynadığı 27 mücadelede 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, sezondaki 27 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla haftaya 4. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Asensio, Nene, Kerem, Talisca

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Hyeon Gyu Oh

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe'de tek eksik bulunuyor.

Sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan Levent Mercan'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlıklarını atlatan Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de maçta forma giyebilecek durumda.

BEŞİKTAŞ TAM KADRO

Siyah-beyazlılarda Fenerbahçe derbisi öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure'nin teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide görev yapması bekleniyor.