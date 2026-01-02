Yılbaşında vatandaşlar, Yunan adalarına akın etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yazın ardından yılbaşında da bazı Türk vatandaşlar, Midilli Adası’nı tercih etti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası’na bir günde 2 bin Türk turist, yeni yıl ve hafta sonu tatili için gitti.

Midilli Adası’ndaki acenteler, yılbaşı tatili ve hafta sonu için 5 günde ek feribot seferleri koydu.

Adadaki otel ve moteller yüzde 40’a varan indirim yaptı.

EK SEFERLER KONULDU

Muğla’nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinden Rodos Adası’na Bodrum ilçesinden ise İstanköy (Kos) Kilimli (Kalimnos) ve Leros adalarına gitmek için her gün düzenlenen üç feribot seferine ek olarak 4’er feribot seferleri daha ilave edildi.

Son üç gün içerisinde Yunanistan adalarına Muğla'dan deniz yolu ile geçen Türk turist sayısının 5 bini aştığı belirtildi.

YUNAN BASINI YAYINLADI

Yunan gazetelerinden Protothema, Türkiye'den gelen vatandaşların eğlencelerini yayınladı.

"OTELLER TAMAMEN DOLDU"

Protothema, "Türk turistler yılbaşı gecesi Midilli'deki otelleri ve restoranları doldurdu. Komşu ülkeden 2 binden fazla turist, bir kez daha yılbaşı kutlamaları için Yunan adasını tercih etti. Türklerin varlığı nedeniyle Midilli'deki otellerin neredeyse tamamı doldu.

"BİRBİRİNDEN AYRI HİÇBİR ŞEYLERİ YOK"

Adayı ziyaret eden Türkler menülerde Türk yemeklerini tercih etti; en çok yenen yemek ise hindi dolması oldu. İki halkın vatandaşları, Midilli'deki eğlence merkezlerinde Yunan ve Türk müzikleri eşliğinde kucak kucağa dans ederek birbirlerinden ayrı hiçbir şeyleri olmadığını gösterdiler." ifadelerine yer verdi.